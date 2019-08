7ème sommet Japon-Afrique: Tokyo tente de rattraper son retard

Plusieurs chefs d’États et de gouvernements africains sont attendus pour le 7e TICAD (Tokyo International Conference on African Development), qui aura lieu du 28 au 30 août 2019. Les TICAD sont organisées sous la houlette du Japon et des Nations Unies, du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de la Banque mondiale et de l’Union africaine. “Faire progresser le développement de l’Afrique à travers les hommes, la technologie et l’innovation”: tel est le thème de l’édition 2019.

Le Japon a inauguré des “rencontres de haut niveau” avec l’Afrique dès 1993, à un moment où l’Afrique attirait moins les investisseurs. Depuis, Chinois, Américains, Européens et Turcs rivalisent pour prendre leur part dans ce continent en plein essor.

Alors que l’argent y afflue de toute part, le Japon y est largement distancé par son grand rival chinois. Résultat: les autorités nippones encouragent désormais leurs grandes entreprises à y investir massivement. L’organisation japonaise du Commerce extérieur, Jetro, est aujourd’hui présente dans 18 pays africains.