Sadri Ben Azouz, vice-président de la chambre nationale des cafetiers, a affirmé que 2000 cafés ont fermé leurs portes et fait faillite. 80% des cafés et restaurants sont au bord de la faillite.

Ben Azzouz a insisté sur la difficulté de la situation de ce secteur suite à la pandémie du coronavirus, les gens n’en peuvent plus et les dernières décisions annoncées avec le gouvernement pour lutter contre le coronavirus sont une condamnation à la peine de mort, a-t-il conclu.

Dans une declaration faite à Mosaique fm, Ben Azzouz a appelé le chef du gouvernement à accorder des autorisations exceptionnelles pour ceux qui désirent ouvrir leur commerce pendant la journée durant le mois de Ramadan

- Publicité-