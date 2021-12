90% des Tunisiens font confiance à Saied, selon un sondage Sigma

D’après un sondage réalisé par Sigma Conseil basé sur des réponses spontanées, 88% des personnes interrogées reconnaissent l’existence d’une crise politique en Tunisie et 61% qualifient de « détériorée » la situation politique présente.

36% de Tunisiens en imputent la responsabilité au Parlement, 27% à la présidence de la République, 23% aux partis politiques , 5% aux médias et 2% à la société ci=vile, explique le président de Sigma, Hassen Zargouni, cité par Mosaïque fm.

51% des Tunisiens pensent que le président de la République est le plus à même d’améliorer la situation, et 13% que l’Armée est capable de changer la situation vers le mieux, alors que 90% des sondés déclarent faire confiance à Kais Saied , 4% aux partis politiques et 3,8% au Parlement.