99% des secrétaires d’Etat n’ont aucun rôle, selon un leader nahdaoui

Le député et le membre conseil de la Choura d’Ennahdha ,Moez Belhaj Rhouma, a exprimé des réserves , sur la nomination de certains ministres et secrétaires d’Etat du gouvernement de Habib Jemli notamment les ministres de la technologie, du commerce, de la culture et des affaires étrangères , précisant que certains membres du nouveau gouvernement ne disposent pas d’une vision claire et du niveau exigé pour pouvoir diriger des départements ministériels.

Dans une déclaration faite lundi 6 janvier 2020 à Radio Med, Rhouma a affirmé que ” 99% des secrétaires d’Etat n’ont aucun rôle surtout que Ennahdha a appelé à réduire le nombre formant le nouveau gouvernement”.