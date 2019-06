A.Laarayedh : Ennahdha, un mouvement qui ne tombe pas dans les travers...

Le député d’Ennahdha, Ali Laarayedh, a affirmé samedi que son parti se considère au terme d’un demi-siècle et de combat dont huit ans au pouvoir comme un « mouvement national mature et responsable qui a s’est forgé assez de principes pour ne pas tomber dans les travers », selon ses dires.

S’exprimant lors d’une conférence politique, il a ajouté qu’Ennahdha est pratiquement le seul et unique parti en Tunisie qui délivre une évaluation de son expérience et de son histoire tous les dix ans pour rectifier le tir et ajuster ses orientations.