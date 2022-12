A propos de la cession des entreprises publiques

Commentant les propos du président Kais Said, démentant les informations sur la cession des entreprises publiques, mercredi soir 28 décembre, lors de la réunion tenue en présence de la cheffe du gouvernement, et autres ministres et hauts responsables militaires et sécuritaires, le secrétaire général adjoint de l’UGTT, Slaheddine Salmi, a indiqué que l’UGTT ne se réfère pas aux rumeurs mais se base sur des données, de sorte que le chef de l’Etat a joué sur les mots en disant ceci, car, lorsque l’Etat cède 50% ou 40% de ses participations au capital des entreprises publiques, ceci veut dire cession.

Intervenant sur les ondes de Radio Mosaïque FM, Salmi a noté que ceci est spécifié par l’article 9 de la loi numéro 89 relative aux participations de l’Etat aux entreprises publiques. Quand le gouvernement cherche à réviser la politique de la participation de l’Etat aux entreprises publiques, ceci signifie la vente des parts de l’Etat dans le capital des entreprises publiques.

Dans ce même contexte, Salmi a signalé l’existence d’une brèche dans la loi de finances pour 2023 de l’ordre de 5500 millions dinars à laquelle le gouvernent n’a pas trouvé des sources de financement disant que le gouvernement cherche à la colmater en vendant des participations de l’Etat.