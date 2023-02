L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé l’absence de vagues de tsunami sur toutes les côtes tunisiennes, provoquées par la série de séismes qui ont frappé le centre de la Turquie, ainsi que le nord et l’ouest de la Syrie.

Et d’ajouter que les stations sismiques de l’INM n’ont enregistré, lundi, aucun événement sismique, contrairement aux informations relayées par les réseaux sociaux.

Un séisme de magnitude 7,8 a secoué le sud de la Turquie tôt lundi, provoquant la destruction de bâtiments et de routes dans de nombreuses villes, avec un bilan humain qui ne cesse de s’alourdir.

Il a été suivi quelques heures plus tard par un autre grand tremblement de terre de magnitude 7,7.

- Publicité-