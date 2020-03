Absentéisme dans le secteur public, mieux vaut prévenir…

Mécontents, beaucoup de Tunisiens pointent du doigt le comportement de certains fonctionnaires et employés dans les établissements publics. Le retard et les services de qualité médiocre rongent, en effet, ce secteur. Selon eux, l’administration tunisienne n’est ni productive ni efficace.

Et voilà que la situation empire. Depuis la propagation du virus Covid-19 à travers le monde et l’annonce du premier cas en Tunisie, l’absentéisme justifié et non justifié au sein des administrations tunisiennes et même dans le secteur privé, ne cesse d’augmenter.

Dans une déclaration accordée à Africanmanager, le président de l’Association tunisienne pour la lutte contre la corruption (ATLC), Ibrahim Missaoui a affirmé que dans le cas où le ministère de la Femme annoncerait la fermeture des crèches et jardins d’enfants, le taux d’absentéisme atteindrait 70%.

L’absentéisme… devenu un droit acquis

Crèches, écoles, collèges, lycées, établissements de l’enseignement supérieur dont l’université sont depuis quelques jours portes closes, jusqu’à nouvel ordre. Bonne nouvelle pour les fonctionnaires absentéistes.

‘’La fonction publique en Tunisie souffre de façon chronique et pour cause : l’absentéisme tout au long de l’année’’, a-t-il dit.

Ibrahim Missaoui a, en effet, expliqué que certaines études réalisées par l’association montraient que seuls 17% des salariés travaillent en permanence, alors que le taux d’absentéisme dépasse les 46%.

‘’La situation est désastreuse’’, a-t-il ajouté. Il a également révélé que le taux d’absence est très élevé l’après-midi, de sorte que le pourcentage atteint 100% dans certains départements. S’absenter est un droit acquis, selon lui.

Des chiffres alarmants

Selon les statistiques officielles délivrées par le ministère de la Fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, le pourcentage d’absentéisme injustifié dans une administration régionale en Tunisie est estimé à 47,8%, pour l’absentéisme injustifié au sein d’une administration régionale à l’Ariana, le chiffre atteint 85,2%. En ce qui concerne l’administration centrale, le taux d’absentéisme est estimé à 25,5%.

En coordination avec certains services relevant de la fonction publique et de la présidence du gouvernement, des équipes de contrôle formées au moins de trois hauts fonctionnaires s’engageront à effectuer des inspections dans les administrations afin de contrôler le grand taux d’absentéisme sur tout le territoire de la République et prendront les mesures juridiques nécessaires pour lutter contre ce phénomène qui pèse sur le budget de l’État.

Le but est de garantir le bon déroulement des services publics afin de fournir le meilleur service aux citoyens.

Notons que le ministère des Domaines de l’État et des affaires foncières a déjà pris les mesures nécessaires au niveau de la discipline dans plusieurs directions, à travers l’installation de plusieurs mécanismes de contrôle électronique telle que l’empreinte digitale au sein des locaux des administrations.