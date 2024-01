Accroissement du flux d’IDE en Tunisie, après le sommet Italie-Afrique !

Commentant, mercredi 31 janvier, au quotidien Alchourouk, les résultats de la participation du président Kais Saied au sommet Italie-Afrique, dimanche et lundi 28 et 29 janvier, à Rome, l’économiste et ancien ministre Mohsen Hassen a souligné que cette Conférence de haut niveau a reconnu la justesse du point de vue de la Tunisie concernant les solutions du problème de la migration irrégulière des pays africains via la Tunisie à l’Europe via l’Italie en insistant sur la nécessité de ne pas les limiter aux mesures sécuritaires et de les axer sur l’encouragement de l’investissement européen et italien en particulier dans les pays africains pour promouvoir leur développement économique et social.

Il a dit s’attendre à ce que la Tunisie qui va abriter la deuxième rencontre afro-européenne sur la migration dans le cadre du processus de Rome, après celle de juillet 2023 en Italie, aura droit à une part conséquente dans ce flux d’investissements européens. D’autant que l’Italie a fait part de sa volonté d’aller fermement de l’avant dans cette direction.