Adoption d’un PL pour un accord-cadre pour d’une ligne de crédit et d’un accord de prêt

Les députés de l’ARP ont adopté, mardi, un projet de loi relatif à l’approbation d’un accord-cadre pour la mise en place d’une ligne de crédit et d’un accord de prêt, et ce, avec 86 voix pour et 7 abstentions.

- Publicité-

Ces deux accords, conclus le 22 octobre 2020, entre la Tunisie et l’Agence Française de Développement (AFD) s’inscrivent dans le cadre de la participation au financement du programme d’appui aux réformes, lequel s’attèle à renforcer la résilience de l’économie tunisienne.

Le député de mouvement Ennahda, Samir Dilou, a condamné les propos avancés par la présidente du Parti Destourien Libre (PDL), Abir Moussi, qui a indiqué que la première vice-présidente de l’ARP, Samira Chaouachi, « est une honte pour la femme tunisienne ».

Dilou a également condamné ce qu’ont fait les représentants du Bloc Destourien Libre, soulignant qu’ils ont » empêché le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Kooli, de rejoindre sa place à l’intérieure de la salle des plénières « .

A noter qu’un climat de tension a régné lors de la séance plénière, tenue ce matin, à l’ARP, à cause des troubles provoqués par les députés du bloc Destourien libre, pour dénoncer » la violence à l’égard de la femme à l’intérieur de l’Assemblée « .

La présidente dudit bloc, Abir Moussi s’est mise à scander des slogans contre le gouvernement, tout en utilisant un mégaphone. Une réaction qualifiée d’irresponsable par la première vice-présidente de l’ARP, Samira Chaouachi.

Il importe de souligner que la séance plénière reprendra l’après-midi afin de poursuivre l’examen d’autres projets de loi.