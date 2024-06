Adoption d’un projet de loi portant approbation d’une convention de prêt syndiqué

La commission des finances et du budget relevant de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, mercredi, un projet de loi portant approbation d’une convention de financement conclue entre l’État tunisien et un groupe de banques locales pour le financement du budget de l’État.

En effet, le ministère des Finances a signé, le 16 mai 2024, une convention de prêt syndiqué permettant de mobiliser près de 570 millions de dinars en devises (156 millions d’euros et 16 millions de dollars) avec 16 banques locales.

Des membres de la commission ont souligné que ce prêt qui s’inscrit dans le cadre de l’appui des efforts de l’Etat dans la mobilisation des ressources financières a été adopté conformément à la loi de finances pour l’exercice 2024.

Certains députés ont de leurs côté mis l’accent sur les répercussions de la notation souveraine de l’Etat et son impact sur l’endettement.

D’autres membres ont proposé d’organiser une séance d’audition de la ministre des finances pour prendre connaissance de l’état d’avancement de l’exécution du budget de l’Etat jusqu’à juin 2024.

La commission a discuté par ailleurs de son programme de travail pour la prochaine période afin d’achever l’examen des projets de lois et les propositions de lois soumises à l’examen, outre les visites de terrain dans le cadre de son rôle de contrôle.

- Publicité-