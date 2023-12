Aetech, Assad, Cellcom, Sanimed et TGH « sous surveillance » à la BVMT dès le 2 janvier 24

AETECH, ASSAD, CELLCOM, SANIMED et TAWASOL GP HOLDING seront transférées, à partir du mardi 2 janvier 2024, du compartiment » B » au compartiment » S » (sous surveillance), annonce mardi la Bourse de Tunis. Selon une note publiée sur le site de la BVMT sur « La répartition des titres de capital de la Cote de la Bourse en compartiments et en groupes de cotation pour l’année 2024″, EUROCYCLE sera transférée du compartiment » A » au compartiment » B « . Et de rappeler que les émetteurs sont affectés sur trois compartiments du Marché Principal, conformément à la décision de la Bourse N° 1/6/2021 sur le compartimentage, telle que modifiée par la décision du Conseil de la Bourse du 02 mai 2023. Ainsi, le compartiment A inclut les émetteurs dont la capitalisation boursière est supérieure ou égale à 200 millions de dinars, alors que le compartiment B inclut les émetteurs dont la capitalisation boursière est inférieure à 200 millions de dinars. Pour ce qui est du compartiment S (Sous Surveillance), il inclut les émetteurs qui ne respectent pas leurs obligations en matière d’information financière et ceux qui sont touchés par des événements susceptibles de perturber durablement leur situation ou compromettre le bon fonctionnement du marché. D’autre part, ASSAD et TAWASOL GP HOLDING seront transférées du groupe 11 (Continu) au groupe 99 (Fixing). Les valeurs AETECH, CELLCOM et SANIMED, quant à elles, seront transférées du groupe 12 (Fixing) au groupe 99 (Fixing). BH LEASING et MONOPRIX seront, pour leur part, transférées du groupe 11 (Continu) au groupe 12 (Fixing). Il convient de noter que la cotation en continu est réservée aux titres les plus liquides qui sont ainsi négociés de façon permanente. Les ordres concernant ces titres peuvent s’exécuter en continu pendant les heures de négociation (la séance boursière). La cotation au fixing consiste à confronter les offres et les demandes enregistrées par le marché à un moment donné et à fixer le cours du produit concerné au prix d’équilibre entre toutes ces offres et ces demandes. Elle correspond aux marchés financiers dont les valeurs ne sont pas cotées en continu pendant la journée de bourse. Par opposition à la cotation en continu, cette cotation au fixing est réservée aux titres dont la capitalisation boursière ou la liquidité sont faibles.

