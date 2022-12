Affaibli, Saied serait un problème pour la Tunisie

La réponse tardive du président de la République, Kais Saied, aux critiques selon lesquelles près de 90 % du pays sont restés chez eux lors du premier tour des élections législatives le week-end dernier, à savoir que c’était comme juger un match sportif à mi-parcours, n’a pas permis de saisir l’ampleur du désastre électoral ni ses conséquences, estime le magazine Foreign Policy, du Groupe Washington Post.

Les élections, qui se sont tenues le 17 décembre, ont été tout à fait conformes à la catastrophe annoncée, la plupart des partis politiques tunisiens ayant été exclus du processus ou l’ayant carrément boycotté, ajoute FP, indiquant que, pour certains, le boycott était probablement une occasion d’éviter le jugement des électeurs ; pour d’autres, c’était une défense de principe de ce qu’ils considéraient comme la démocratie. Pour la plupart, le boycott était un mélange des deux.

Ainsi, il a été laissé aux individus autofinancés le soin de susciter un certain enthousiasme pour le vote – ou même une prise de conscience de celui-ci. Le fait qu’ils n’y soient pas parvenus n’a surpris personne. Il reste à voir ce qu’ils feront au deuxième tour

Les élections de samedi avaient été conçues comme un événement marquant dans la feuille de route de Saied pour la construction d’une « nouvelle république » après deux autocraties et une période de régime parlementaire – ce dernier que Saied a pris soin de critiquer, qualifiant l’ex Parlement et ses membres de « corrompus » et d' »ennemis du peuple ».

Depuis qu’il a suspendu le Parlement en juillet de l’année dernière et gouverné par décret, Saied s’est efforcé de mettre en œuvre sa vision de longue date d’une utopie tunisienne, où les voix individuelles de tout le pays seraient véhiculées par des personnes réputées connues de leur communauté et dépourvues d’allégeances partisanes à un organe national à Tunis et, finalement, au président.

Le faible taux de participation, qui n’a finalement atteint que 11,2 %, a joué en défaveur de Saied, offrant ainsi un soutien aux opposants politiques nationaux de Saied.

Presque immédiatement, le Front du Salut National, groupe d’opposition, a appelé à la démission de Saied.Toutefois, les analystes tunisiens ont affirmé que l’importance du Front de salut national dans le pays est souvent exagérée et que, bien qu’il soit correct de le décrire comme le plus grand groupe d’opposition, il dirige une meute très limitée et, dans l’esprit du public, largement discréditée.

« Pour être honnête, je serais surpris que le Front du salut national puisse attirer plus d’électeurs que samedi dans une élection législative s’il se présentait en tant que groupe », a déclaré Youssef Cherif, directeur des Columbia Global Centers à Tunis. « Il est vrai que le président a perdu de sa popularité, mais il reste la personnalité politique la plus populaire. Ce que nous avons, en réalité, c’est le moins populaire qui est critiqué par l’impopulaire. »

Quid des donateurs étrangers !

Cependant, si l’impact du Front du Salut National peut être limité, la réaction négative similaire au vote de samedi parmi les principaux donateurs étrangers de la Tunisie est plus difficile à ignorer ou à expliquer pour Saied.

Le Département d’État américain a pris note du faible taux de participation, appelant le gouvernement tunisien – sans pointer Saied du doigt – à « élargir davantage la participation politique » et à « [adopter] des réformes inclusives et transparentes, y compris l’habilitation d’un corps législatif élu », un sentiment repris par l’ancienne puissance coloniale française. L’Union européenne – un autre donateur important – a refusé d’observer les élections.

Pourtant, c’est la réaction du Fonds monétaire international (FMI) – considéré comme un signal pour les pays donateurs qui attendent souvent les réformes convenues avec le prêteur en dernier ressort avant de débloquer ses propres fonds – qui pourrait s’avérer critique pour Saied et le peuple tunisien.

Avant le vote de samedi, le FMI a annoncé qu’il repoussait la réunion de son conseil d’administration pour approuver le renflouement désespérément nécessaire de la Tunisie jusqu’en janvier, lorsque le pays soumettra à nouveau les réformes qu’il s’engage à entreprendre en échange d’un plan de sauvetage de 1,9 milliard de dollars. Avec près de la moitié de la population tunisienne qui vivrait dans la pauvreté et un taux de chômage de près de 20 %, le besoin de financement a rarement été aussi grand. Le taux de participation de samedi affaiblit la main de Saied dans la négociation de réformes douloureuses avec les donateurs, ainsi que dans la présentation crédible de ces réformes à un public tunisien fatigué par la hausse des prix, les pénuries alimentaires et la menace constante de troubles.

Sentant la faiblesse du président, la puissante Union générale tunisienne du travail (UGTT) a lancé une nouvelle offensive contre Saied, appelant à un dialogue national à la suite des chiffres désastreux de la participation électorale, et avertissant : « Nous ne vous laisserons pas mettre le pays en désordre, et nous n’aurons pas peur des prisons ». Et comme l’UGTT compte plus d’un million de membres et dispose de la force organisationnelle nécessaire pour arrêter le pays, le taux de participation de samedi pourrait priver le président du capital politique sur lequel il comptait pour exclure le syndicat de sa participation passée à l’élaboration de sa constitution.

Avec un président affaibli – aux yeux de la communauté internationale, sinon aux siens – l’UGTT est probablement persuadée qu’elle peut soit faire dérailler la mise en œuvre de tout accord avec le FMI, soit forcer le président à s’asseoir à la table pour mener le dialogue national qu’elle réclame depuis longtemps.

Cependant, Saied – qui n’est jamais à court d’un adversaire invisible à blâmer et qui est déjà en phase avec les services de sécurité tunisiens – pourrait recourir à n’importe quelle théorie du complot pour rationaliser le rejet public de ce qui a été, pour lui, un projet personnel de longue date.

« Voilà où nous en sommes », a déclaré Cherif. « Nous nous dirigeons vers le mois de janvier, typiquement le mois où les Tunisiens descendent dans la rue pour exprimer leur protestation. Le président reste relativement populaire… mais c’est une période dangereuse. »