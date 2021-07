Affaire Akremi : Les délibérations du CSM s’étirent !

Les membres du Conseil de discipline relevant du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) , siégeant depuis lundi sur le dossier disciplinaire du juge Béchir Akremi, ont décidé de prolonger leurs délibérations jusqu’à l’audience de ce mardi, selon des sources judiciaires concordantes citées par Mosaïque fm.

Les membres du Conseil ont mis hier en délibéré l’affaire à l’issue de l’audience et ce à l’effet de se prononcer sur une requête introduite par Akremi leur demandant de se suffire des réponses et des plaidoiries de ses avocats au sujet du rapport de l’Inspection générale du ministère de la Justice relatif à des erreurs de procédure et à des irrégularités à caractère légal attribuées à Akremi dans sa gestion de dossiers judiciaires dont il a été saisi alors qu’il occupait les fonction de procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis.