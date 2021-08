Affaire du phosphate : Les 14 prévenus déférés ce lundi au Parquet

Les 14 responsables impliqués dans l’affaire de soupçons de corruption financière et administrative dans l’extraction et le transport du phosphate seront déférés, ce lundi, au Parquet qui a prolongé de 48 heures la durée de leur garde à vue.

Le porte-parole du Pôle judiciaire économique et financier, Mohsen Daly, avait indiqué, jeudi dernier, dans des déclarations à la presse que parmi les gardés à vue figurent un ancien secrétaire d’Etat au ministère de l’Industrie, un directeur des mines, un directeur des achats et deux ex Pdg de la Compagnie de phosphate de Gafsa.