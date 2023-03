Affaire Instalingo : Mandat de dépôt contre de Saïd Ferjani

Le juge d’instruction près du Tribunal de première instance de Sousse 2 a émis, mercredi soir, un mandat de dépôt à l’encontre du dirigeant au mouvement Ennahdha, Saïd Ferjani, dans le cadre de l’affaire dite « Instalingo ».

Ferjani a comparu mercredi, devant le juge d’instruction, après avoir été placé en garde à vue par la Direction des affaires criminelles d’El Gorjani, pour son implication présumée dans l’affaire « Instalingo ».

Ce dossier a impliqué au début des enquêtes plus de 28 personnes, dont des sécuritaires, des journalistes et des hommes d’affaires, affirme à TAP, Rochdi Ben Romdhane, substitut du procureur de la République près le Tribunal de première instance de Sousse 2 et porte-parole de la juridiction.

Il convient de noter que le nombre de personnes concernées par l’enquête s’élève aujourd’hui à environ 36 suspects, dont 11 en détention et d’autres en cavale ou en liberté.

Ils sont accusés d’atteinte au président de la République, de complot contre la sûreté de l’Etat et d’espionnage.

- Publicité-