Afrique : « Desert to Power » avance comme prévu

Le projet d’électrification Desert to Power fait l’unanimité au sein des pays du G5 Sahel. Début septembre 2021, ses ministres de l’énergie ont validé, lors d’une nouvelle réunion de travail, la feuille de route régionale de cette initiative d’accès à l’énergie durable. Laquelle est portée, notamment, par la BAD (Banque africaine de développement) qui la qualifie d’« emblématique ».

La feuille de route régionale Desert to Power, élaborée par la BAD en étroite collaboration avec ses partenaires et les pays membres du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) identifie les grands projets. Ces derniers permettront aux cinq pays de mettre en commun leurs ressources afin de développer un réseau électrique stable et flexible intégrant une grande production solaire au service des populations.

Elle vise également à exploiter les synergies pour mieux répondre aux préoccupations des pays du Sahel en matière d’accès à l’électricité. Desert to Power est structuré autour de quatre priorités principales : l’énergie solaire et le stockage à grande échelle, l’intégration des réseaux des pays du G5 Sahel, la programmation pan-sahélienne hors-réseau, et l’hybridation des centrales thermiques.