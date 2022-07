Afrique du Sud : La hausse des prix fait craindre une crise sociale

La hausse des prix et le ralentissement de l’économie sud-africaine rendent le quotidien des habitants de plus en plus difficile. Actuellement, chaque mois, 30 millions de personnes par mois sont victimes d’insécurité alimentaire, selon l’ONG Food Forward, qui lutte contre la faim dans les communautés pauvres. Une situation qui fait craindre une hausse des tensions sociales.

« L’Afrique du Sud traverse une crise de sécurité alimentaire et nous constatons que des personnes souffrent de malnutrition. Dans la province du Cap-Oriental, 12 enfants sont morts de faim et d’autres incidents de ce type se produiront lorsque le pays commencera à se manifester. Nous constatons également une criminalité opportuniste en conséquence. Nous sommes préoccupés par les émeutes du 20 juillet 2021, qui ont échappé à tout contrôle, et si nous ne maîtrisons pas l’inflation, si nous ne nous occupons pas de la sécurité alimentaire, notre pays traversera une période très difficile », explique Andy Du Plessis de Food Forward.

L’inflation dans le pays a atteint son plus haut niveau depuis 13 ans. La hausse des prix à la consommation était de 7,4% en juin sur un an, contre 6,5% en mai.