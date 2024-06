Afrique du Sud : L’ANC annonce que 5 partis formeront le gouvernement d’unité nationale

Le Congrès national africain (ANC) a déclaré lundi que cinq partis politiques avaient officiellement signé une déclaration d’intention de participer à un gouvernement d’unité nationale (GNU).

Les cinq partis sont l’ANC, l’Alliance démocratique, le Parti de la liberté Inkatha, GOOD et l’Alliance patriotique, a déclaré l’ANC dans un communiqué.

Le collectif représente 273 sièges, soit 68 % des sièges de l’Assemblée nationale sud-africaine, selon le communiqué.

« Les priorités et le programme minimum du GNU sont entièrement alignés sur les engagements et les politiques de longue date de l’ANC. Nous sommes déterminés à parvenir à une croissance économique rapide, inclusive et durable, à la création d’emplois, à la réforme agraire, à l’industrialisation et au développement des infrastructures. Notre objectif est de créer une société juste qui s’attaque à la pauvreté, aux inégalités spatiales, à la sécurité alimentaire et au coût élevé de la vie, tout en protégeant les droits des travailleurs et en fournissant des services de base de qualité », a déclaré l’ANC.

L’ANC a déclaré que le GUN garantirait la représentation de tous les partis participants au sein du gouvernement et des assemblées législatives, et que les décisions seraient prises par consensus, avec des mécanismes de résolution des conflits le cas échéant.

Lors des élections générales du 29 mai, l’ANC a obtenu 159 des 400 sièges de l’Assemblée nationale, tombant pour la première fois sous la barre des 50 % nécessaires au maintien de la majorité absolue qu’il détient depuis 30 ans à la chambre basse du Parlement.

