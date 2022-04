Afrique du Sud : le bilan des inondations passe à 306 morts

Le Kwazulu-Natal (KZN, est) enregistre de fortes pluies depuis le 9 avril 2022.

Le bilan s’est alourdi. En Afrique du Sud, des coulées de boue et des inondations ont fait 306 morts, selon le dernier bilan établi mercredi soir par le bureau de gestion des catastrophes, selon Apanews.

« Le 13 avril au soir, nous avons été informés que le bilan des inondations dans le Kwazulu-Natal s’élève à 306 morts », a déclaré Nonala Ndlovu, son porte-parole.

Dans la région, des ponts sont effondrés et des routes ravagées. Il y a au moins 140 écoles endommagées. Au même moment, plus de 2000 maisons et 4000 logements informels sont détruits.

En visite mercredi dans la ville côtière de Durban, l’épicentre des inondations, le président Cyril Ramaphosa a promis de l’aide aux familles sinistrées.