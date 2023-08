Afrique du Sud : Le chômage, une « bombe à retardement » selon l’ONU

Alors que l’Afrique du Sud est confrontée à un taux de chômage record de près de 33 %, les Nations unies et d’autres experts ont averti qu’il s’agissait d’une « bombe à retardement » susceptible de provoquer une instabilité politique.

Plus de la moitié des jeunes du pays sont sans emploi, ce qui entraîne une augmentation des niveaux de pauvreté et d’inégalité et alimente des maux sociaux tels que la criminalité et la consommation de drogue chez les jeunes de l’économie la plus développée d’Afrique subsaharienne.

Le pays a été invité à intervenir d’urgence pour transformer son économie afin d’éviter que le taux de chômage n’atteigne près de 40 % d’ici à 2030.

De la capitale Pretoria à l’extrême est de Johannesburg, des diplômés qualifiés occupent des emplois subalternes tandis que d’autres ont recours au recyclage pour gagner leur vie dans un pays qui a perdu plus de 2 millions d’emplois depuis la pandémie de COVID-19.

Outre la crise de l’électricité en Afrique du Sud, qui a entraîné des coupures de courant quotidiennes, le chômage est déjà apparu comme une question électorale clé à laquelle les partis politiques devront faire face lorsqu’ils feront campagne pour les élections générales de 2024.

Les analystes affirment que le chiffre officiel du chômage ne tient même pas compte des personnes qui ont renoncé à trouver un emploi et qui ont quitté le réseau, et qu’il serait plus juste de dire que près de 42 % de la population sud-africaine en âge de travailler est au chômage.

Selon la Banque mondiale, l’Afrique du Sud a le taux de chômage le plus élevé au monde, devançant Gaza et la Cisjordanie, Djibouti et le Kosovo.

En ce qui concerne le chômage des jeunes, le taux est de 61 % pour les 15-24 ans, selon les statistiques officielles, et de 71 % si l’on tient compte de ceux qui n’essaient plus de travailler.