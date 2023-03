Afrique du Sud : Les commerces s’écroulent sous l’effet de l’inflation

Après une année 2022 tumultueuse caractérisé par une fluctuation des prix pour les consommateurs et les entreprises, les commerces sud-africains enregistrent des pertes considérables en 2023.

Selon Statistics South Africa, les ventes auraient baissés de 0.8% en janvier par rapport à l’année précédente.

Les conditions météorologiques extrêmes, les coupures d’électricité et les pillages sont les principaux maux de l’économie sud-africaine, tandis que les consommateurs se serrent la ceinture dans un contexte d’inflation grimpante.

L’inflation annuelle des prix à la consommation était de 6,9 % en janvier.

Les émeutes de juillet 2022 ont entraîné la destruction de 1 800 magasins dans 200 centres commerciaux, ce qui a coûté 50 milliards de rands à l’économie du pays.

La réintroduction récente du délestage par le gouvernement n’a pas seulement entraîné des difficultés opérationnelles, mais à l’étape 6 – le niveau le plus sévère des coupures de courant – on estime que les coupures de courant prolongées et fréquentes coûtent à l’économie du pays, déjà en difficulté, environ 6 milliards de rands par semaine.

En outre, la guerre en Ukraine a entraîné une flambée des prix des denrées alimentaires et des carburants, les prix locaux de l’essence et du diesel ayant augmenté de près de 40 % au cours des derniers mois.