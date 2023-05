Afrique du Sud : L’inflation à la production atteint son plus bas niveau en 13 mois

L’inflation des prix à la production en Afrique du Sud a baissé plus que prévu pour atteindre son niveau le plus bas depuis 13 mois en mars, ce qui indique que les pressions sur les prix tout au long de la chaîne de valeur pourraient être en train de s’atténuer.

Les prix des produits manufacturés finaux ont augmenté de 10,6 % par rapport à l’année précédente, contre 12,2 % en février, a déclaré Statistics South Africa, basé à Pretoria, dans un communiqué.

Les prix des produits agricoles, des mines, de l’électricité et de l’eau ont également augmenté à un rythme plus lent. Le taux d’inflation des producteurs agricoles a chuté de 6,7 points de pourcentage à 7,5 % en mars par rapport au mois précédent.

L’atténuation des pressions à la hausse tout au long de la chaîne de valeur pourrait commencer à se répercuter sur la croissance des prix globaux qui a surpris à la hausse pendant deux mois consécutifs, en partie à cause de l’inflation alimentaire qui est à son plus haut niveau depuis 14 ans et qui, selon la banque centrale, n’a pas encore atteint son apogée.

La South African Reserve Bank (Banque centrale sud-africaine) a augmenté ses taux d’intérêt de 425 points de base depuis novembre 2021 afin de maîtriser l’inflation qui est supérieure à 4,5 % – le point médian de la fourchette cible à laquelle son comité de politique monétaire préfère ancrer les attentes – depuis mai 2021.