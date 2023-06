Afrique : Ecobank lance une plateforme commerciale

Ecobank, a lancé, début juin 2023, un « Single Market Trade Hub », ou plateforme commerciale du Marché unique. Le groupe bancaire panafricain effectue ainsi un pas dans son engagement à promouvoir le commerce intra-africain. L’espace d’échanges commerciaux d’ Ecobank compterait déjà plus de 300 entreprises de 22 pays inscrites sur la plateforme numérique. Cette dernière met en relation les commerçants de toute l’Afrique, au sein du marché unique de 1,4 milliard de personnes que constitue la ZLECAf (Zone de libre-échange continentale africaine).

Conçu comme une plateforme numérique de pointe, ce hub d’Ecobank sert de lieu d’échanges et d’informations ; il est prévu pour répondre aux besoins commerciaux en constante évolution des PME et des grandes entreprises au sein du marché unique africain. Il réduit l’asymétrie de l’information commerciale et, pour ce faire, tire parti du grand nombre de clients de Ecobank et de l’avantage que procure son réseau, grâce à sa présence sur 35 marchés africains, précise le NewAfrican.

Jeremy Awori, directeur général du groupe, précise la stratégie : « La ZLECAf crée d’immenses opportunités pour les entreprises africaines. En tant que banque panafricaine dotée du plus vaste réseau en Afrique, Ecobank est parfaitement placée pour fournir des informations ainsi que des solutions de commerce et de paiement afin d’aider les PME et les grandes entreprises qui cherchent à tirer profit du Marché unique. » C’est pourquoi, poursuit le dirigeant, ce hub d’échanges commerciaux constitue « un excellent outil qui vient s’ajouter à notre offre omnicanale et qui permet aux entreprises de prospérer au sein du marché unique africain ».