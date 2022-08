Afrique-Ukraine : Un navire va acheminer des céréales vers l’Ethiopie

Un navire s’est approché de l’Ukraine vendredi pour prendre du blé destiné aux populations affamées d’Éthiopie. Il s’agit de la première livraison de nourriture à l’Afrique dans le cadre d’un plan négocié par l’ONU pour débloquer les céréales piégées par la guerre de la Russie contre l’Ukraine et soulager les millions de personnes au bord de la famine dans le monde.

Pendant des mois, les combats en Ukraine et le blocus russe des ports ukrainiens ont fait que les céréales produites en Ukraine, l’un des principaux greniers à blé du monde, se sont entassées dans des silos. Cela a fait grimper en flèche les prix des denrées alimentaires dans le monde et a entraîné une crise alimentaire en Afrique, au Moyen-Orient et dans certaines régions d’Asie.

Ces derniers jours, plusieurs navires transportant des céréales ont quitté les ports ukrainiens dans le cadre du nouvel accord, mais la plupart des cargaisons étaient des aliments pour animaux et étaient destinées à la Turquie ou à l’Europe occidentale dans le cadre de contrats antérieurs.

Mais vendredi, le président du Conseil européen, Charles Michel, a annoncé que la première cargaison d’aide humanitaire destinée à l’Afrique par le Programme alimentaire mondial des Nations unies serait bientôt chargée, puis partirait avec des céréales à destination de l’Éthiopie. Dans l’après-midi, MarineTraffic, un site web de suivi, a montré que le navire se dirigeait vers le sud de l’Ukraine.