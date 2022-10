AGIL se débaptise… et se donne un autre nom et une nouvelle vocation

Le président-directeur général de la Société tunisienne de distribution pétrolière AGIL, Khaled Bettine, a annoncé que le marché du carburant en Tunisie n’est désormais plus dans la tourmente. Les stations-service sont de moins en moins assaillies par de longues files de clients, goulûment accourus, sous l’effet d’une frénésie mal maîtrisée.

Et en dépit des difficultés financières liées principalement aux finances publiques et aux charges financières, Bettine a assuré que la situation concernant les stocks de carburant était en voie d’évolution.

« Notre vision est claire, car il existe un effort conjoint entre l’État, AGIL et Steer Company afin de pourvoir aux besoins des consommateurs en carburants et maintenir un stock garantissant l’approvisionnement de ces produits cruciaux », a-t-il dit.

AGIL, prête pour la voiture électrique

Dans une interview accordée au journal Al-Chourouk, le PDG a expliqué que la société AGIL est engagée dans la transition énergétique et l’avancement des préparatifs pour l’utilisation de la voiture électrique, en suivant le cadre du Plan d’action 2021-2025. A cet effet, la société œuvre à équiper progressivement des bornes de recharge électrique.

Il a, par ailleurs, indiqué qu’AGIL a prévu d’investir dans l’énergie renouvelable, et ce, par l’installation d’une nouvelle station électrique à Tala, dans le gouvernorat de Kasserine, développant une une puissance de 2.5 mégawatts, assez pour répondre à presque la moitié des besoins de la société et réalisant un excédent qui sera vendu à la STEG.

« Nous œuvrons à fournir plus de 80000 bouteilles de gaz par jour, au plus fort de la saison » Durant la saison hivernale, environ 40% de la production annuelle de bouteilles de gaz s’élèvent à 44 millions de bouteilles consommées. A cet effet, le PDG confirme que les trois stations de remplissage de gaz liquéfié sont prêtes à répondre aux besoins de la haute saison, oscillant entre 70 et 75 mille bouteilles de gaz par jour.

Investir dans l’hydrogène vert

La Tunisie a lancé son projet de production d’hydrogène vert, qui compte parmi les outils les plus nécessaires dans la transition énergétique, et ce, dans quatre domaines dont la préparation d’une stratégie nationale pour les énergies alternatives, le soutien aux opportunités de lancement de projets d’économie verte de l’hydrogène, et le développement de la recherche dans le domaine avec la création d’un centre technologique tuniso-allemand.

Dans cette perspective,, la société, selon son PDG, s’apprête à changer son nom commercial en cohérence avec la politique d’adoption des énergies renouvelables, sous la nouvelle appellation d’ « AGIL Energy ».

Le nouveau plan de travail de la société comprend également un programme commercial d’expansion à travers l’ouverture d’environ 20 nouvelles stations. Bettine a indiqué que le réseau d’AGIL comprend actuellement 224 stations-service sur les routes, en plus de 54 stations-service dans les ports.

Bientôt, le paiement électronique dans les stations-service

D’autre part, Bettine a révélé que la société AGIL cherche à consolider et à élargir sa politique de transition numérique à travers la tendance à adopter progressivement le paiement électronique sur mobile, en prévoyant de le lancer dans les grandes gares.

De plus, l’entreprise cherche à développer son activité exclusive dans la production et l’expédition d’huiles automobiles, sachant qu’un accord a été conclu avec l’Algérie pour exporter 1 100 tonnes de pétrole en 2022.