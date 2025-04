Agriculture :Poursuite de la lutte contre les criquets pèlerins dans les gouvernorats du Sud

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Ezzeddine Ben Cheikh, a assisté vendredi aux opérations de lutte contre les criquets pèlerins, prenant connaissance des méthodes de traitement terrestre utilisés pendant la nuit dans la région de khouya Ouled Aoun au cœur des pâturages naturels dans la région d’El Waâra (gouvernorat de Tataouine) outre les moyens disponibles et des méthodes adoptées pour faire face à ce fléau naturel.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Ben Cheikh, a souligné que son département a pris des mesures proactives pour réduire les risques liés aux traitements sur les pâturages et les zones pulvérisées, soit environ 1050 hectares jusqu’à présent, dans les quatre délégations où les criquets pèlerins se sont propagés.

Ben Cheikh, qui a été accompagné du gouverneur de Tataouine, a rappelé que l’Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a organisé des ateliers de formation axés sur l’utilisation du matériel pour lutter contre les criquets.

La lutte contre les criquets se fait par des équipes terrestres et aériennes dans le gouvernorat de Tatouine qui compte plus des deux tiers des zones pulvérisées du pays soit environ 1 400 Ha, a rappelé le ministre, affirmant que la situation est sous contrôle malgré la propagation de ce fléau pour inclure des délégations de Dhiba, Ramada, Beni Mhira et Tataouine Nord. La lutte contre les criquets pélerins se limitait, au début du mois de mars à la région de Dhiba, a-t-il noté. Il a également fait valoir la coopération et la concertation étroite entre les équipes de lutte contre ce fléau au niveau national.

