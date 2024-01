Agrumes : 75% de la variété maltaise exportés vers le marché français

Le chef du département des productions végétales de la Commission régionale pour le développement agricole de Nabeul, Lotfi Kozdoghli, a déclaré, ce lundi 22 janvier 2023, que « l’exportation d’agrumes se déroule dans de bonnes conditions, 75% sont de la variété maltaise exportés vers le marché français, et d’autres vers le Golfe et le marché libyen », notant qu’ « on espère exporter le double de la quantité qui a été exportée au cours de la dernière campagne ».

Dans une déclaration à Jawhara FM, il a assuré que la production est considérée comme bonne, mais que dans le même temps, les agrumes ont mûri dans diverses zones de production (Nabeul, Sidi Bouzid, Kairouan), ce qui a fait baisser les prix, notant que 3 kg de « Mandarine » ont atteint entre 1000 et 1500 millimes, la variété maltaise varie en prix entre 500 et 800 millimes, et la classe « Thomson » de 700 à 1000 millimes.

D’autre part, Kozdgholi a souligné que les dommages causés à certaines variétés en raison des conditions climatiques en raison du froid extrême, n’ont pas entraîné de pertes importantes.