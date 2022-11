Agrumes: Le monopole tunisien de la maltaise demeure intact

La récolte des oranges se poursuit en Tunisie depuis début octobre pour certaines variétés destinées plus spécialement à la consommation locale, notamment la Clémentine et le Navel ou Thomson, en attendant celle de la reine des oranges, l’orange maltaise, produite exclusivement en Tunisie, et dédiée à l’exportation, de fin janvier à fin mars.

En Espagne, gros producteur mondial dans ce domaine, la saison des agrumes a commencé en septembre.

Cette année, une baisse de la production des agrumes est enregistrée dans les pays producteurs du bassin méditerranéen, en Espagne et en Tunisie, plus particulièrement, à cause de la sécheresse, et aussi de carences de fertilisation pour la Tunisie, alors que des pays d’autres régions telles l’Afrique du Sud ont déjà commencé à exporter, depuis octobre, vers l’Europe. Mais, apparemment, rien ne sert à courir.

L’Union européenne a introduit, au mois de juillet dernier, de nouvelles mesures phytosanitaires pour l’importation des oranges qui ont pris de court les exportateurs sud-africains. De grandes quantités d’oranges sud-africaines, arrivées dans des ports européens, en octobre, ont été refusées et pourrissent dans les containers, au point que l’Afrique du Sud a déposé plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce, affirmant que les nouvelles règles européennes ne sont pas scientifiques.

Officiellement, les Européens soutiennent que ces mesures européennes visent à lutter contre la propagation d’un parasite africain, appelé faux carpocapse, qui a un faible pour les oranges et les pamplemousses. L’Union européenne exige un traitement par un froid extrême de toutes les oranges destinées aux tables européennes et un maintien à des températures inférieures ou égales à 2 degrés Celsius pendant 25 jours, conditions jugées très difficiles à réaliser selon les Sud-africains.

Les exportateurs tunisiens de l’orange maltaise, notamment vers la France, ont encore le temps pour prendre les précautions nécessaires.

La qualité, mon cher souci !

Il reste que dans un reportage diffusé dernièrement par la première chaîne de la Télévision tunisienne, les agrumiculteurs du gouvernorat de Nabeul, principal centre de production des agrumes en Tunisie, se sont plaints des répercussions de la sécheresse et de l’insuffisance de l’eau d’irrigation sur la qualité de la production.

Quoique ne brillant pas par leur qualité, les oranges commercialisées, actuellement, dans les grandes surfaces de la capitale Tunis et autres points de vente, notamment la clémentine et les oranges Navels ou Thomson, sont assez bonnes sur le plan du calibre, du moins, mais le grand défaut, pour les oranges ainsi que pour la plupart des autres fruits, chez nous, est cette habitude ancrée de chercher à les commercialiser avant leur pleine maturation, pour des considérations de profit. La saisonnalité, essentielle pour avoir des fruits d’excellente qualité concernant la saveur, n’est plus respectée.

Du côté des prix, ils sont fixés de façon aléatoire, et sont plutôt élevés, allant de 3 dinars 700 à 4 dinars 300 pour les clémentines, et se situant aux alentours de 2 dinars 500 pour les navels.

Les autres variétés d’oranges tunisiennes appartiennent aux variétés des oranges sanguines de maturation plus tardive, et rattachées à l’orange maltaise, comme l’orange double fine améliorée et l’orange Sakasli. Mais il y a aussi les douces meski, les chami.

Dans le gouvernorat de Nabeul ou Cap Bon, sur les 14000 ha consacrées à l’agrumiculture, ou production des agrumes, 45% sont dédiées à la production de l’orange maltaise, la reine des oranges, destinée à l’exportation.

Selon le site très connu « Harissa.com », animé principalement par des Tunisiens de confession israélite, « la Tunisie produit l’orange maltaise, décrite comme la meilleure orange du monde. La maltaise, orange de calibre moyen, de forme légèrement ovale, et une écorce facile à retirer, possède une chair tendre et très juteuse pratiquement sans pépins, et une saveur douce et légèrement acide, autant de qualités qui en font une orange unique au monde. Une orange maltaise permet, en hiver, de couvrir l’apport quotidien recommandé en vitamine C ».

Commerce mondial

Les oranges, en général, sont les fruits de la vitamine C par excellence, de sorte que, pour beaucoup, c’est un bienfait de la nature d’avoir coïncidé leur maturation avec l’hiver et ses exigences en tonicité.

Les clémentines tunisiennes bénéficient aussi d’une bonne réputation mondiale. Outre sa saveur excellente, la clémentine, croisement entre la mandarine et une orange douce, d’après des agronomes tunisiens, est un fruit festif et a été longtemps offerte comme un cadeau aux fêtes chrétiennes de Noël . On raconte faussement qu’elle avait été découverte par un prêtre du nom de Clément, dans un jardin en Algérie, d’où son nom.

La clémentine est le 4ème fruit le plus consommé en France.

Quantitativement, pour la saison 2022/2023, la production nationale d’agrumes, notamment les oranges, est estimée, au total, à 299 mille tonnes, alors qu’en moyenne, la production tunisienne d’agrumes se situe aux alentours de 380 mille tonnes, avec parfois des records plus élevés comme en 2018 où elle avait atteint 500 mille tonnes.

A titre de comparaison, pour cette saison également, la production d’agrumes de l’Espagne, premier exportateur mondial, est estimée à 6 millions de tonnes. L’Afrique du Sud est le deuxième exportateur. Le Brésil est le premier producteur mais consomme pratiquement toute sa propre production. Le Maroc réalise aussi de très bonnes performances en matière d’exportations d’agrumes.

Ainsi, l’Afrique reste le premier acteur du commerce mondial des oranges qui a atteint près de 14 millions de tonnes au cours de la saison 2012/2022, selon l’Agence EcoFIN qui ajoute qu’à côté de la banane, premier fruit commercialisé dans le monde, les agrumes occupent, ainsi, une place importante dans les échanges internationaux.

S.B.H