Ahlem Sayeb à tripoli à la recherche des dettes perdues

Ahlem Sayeb, chef de cabinet du ministère tunisien de l’industrie, des mines et de l’énergie, a rencontré dimanche dernier au ministère libyen du transport à tripoli Muhammad Salem Al-Shahoubi, en sa qualité de président du comité formé pour inventorier et examiner les dettes dues par l’État libyen au profit des entités publiques et privées de la République de Tunisie. Les dettes de l’Etat libyen au profit de l’État tunisien, sont des dettes liées à la consommation d’électricité, à l’aviation civile et aux cliniques tunisiennes. Des dettes que la Libye traine depuis de longues années et qui ont fait de plusieurs promesses de règlement vaines. Avec Al-Shahoubi, Ahlem Sayeb a étudié les moyens de traitement et les mécanisme appropriés pour régler ces dettes.

