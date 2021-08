Ahmed Karam: Le retrait des fonds n’est qu’une rumeur!

L’ancien président de l’Association professionnelle des banques, Ahmed Karam, a démenti les informations circulant sur le retrait d’énormes sommes d’argent des banques après les récentes décisions du président Kaies Saied.

- Publicité-

Dans une déclaration à Shams FM aujourd’hui, lundi 02 août 2021, Karam a ajouté que le mouvement financier dans les banques est normal et que ce qui est promu n’est qu’une rumeur.

Il a expliqué que le mois de juillet en Tunisie est le mois des dépenses, car les Tunisiens célébraient Aïd al-Adha et les vacances d’été, ce qui nécessite le retrait des fonds, et qu’il n’y a eu aucun record de mouvement plus que d’habitude cette année.