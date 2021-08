Ahmed Najib Chebbi: Le gouvernement Mechichi a lamentablement échoué!

Le chef du parti Amal, Ahmed Najib Chebbi, a estimé que le gouvernement de Hichem Mechichi a échoué.

Dans une déclaration à Shems FM, Chebbi a affirmé que le gouvernement Mechichi a lamentablement échoué et a rétrogradé la Tunisie en bas de la liste des pays qui ont bénéficié de la vaccination contre COVID-19.

Dans le même contexte, il a estimé que le président de la République, Kaies Saied, fait partie de la crise et de l’échec dans lequel le pays s’enfonce du fait de ses relations avec le gouvernement et de ses menées anti-gouvernementales et contre la mise en place de la cour constitutionnelle.

Il a ajouté que la lutte contre la pandémie nécessite que l’unité nationale soit cimentée , à l’abri des tiraillements politiques.