Air Algérie: Ouverture des plis pour l’acquisition de 10 avions

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a procédé, lundi à Alger, à l’ouverture des plis des offres relatives à la consultation internationale lancée pour l’acquisition de 10 aéronefs.

L’ouverture des plis s’est déroulée au siège de la direction générale d’Air Algérie, en présence des membres de la commission chargée de cette opération, du chef de ce projet au niveau de la compagnie, de sa responsable juridique et d’un huissier de justice.

La consultation internationale ayant pour objet l’acquisition de six avions gros porteurs (quatre aéronefs A330-200/300 GE et deux A330-900), ainsi que quatre autres avions moyens porteurs (deux aéronefs B737-800 et deux B737-9 Max) a été lancée dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune relative au renforcement de la flotte aérienne d’Air Algérie, précise l’APS.

Selon la même source, « quatre aéronefs devraient être réceptionnés, dans le cadre de cette opération, au cours du dernier trimestre de l’année en cours (2023), alors que les six autres avions devraient être livrés durant le premier semestre de l’année 2024, selon le planning établi par Air Algérie ».

L’acquisition de ces 10 aéronefs représente la deuxième phase du plan d’Air Algérie pour renforcer sa flotte, après le lancement de l’opération d’acquisition de 15 aéronefs, dont le marché a été attribué provisoirement aux constructeurs aéronautiques Boeing et Airbus. Le marché des moyens porteurs (huit avions) a été attribué à l’américain Boeing, tandis que celui des gros porteurs (sept avions) a été attribué à l’européen Airbus.

Dans ce cadre, Air Algérie avait signé le 17 mai un contrat avec le constructeur américain Boeing pour l’acquisition de ses huit avions moyens porteurs, dont les premières livraisons devraient avoir lieu en 2027.

Le contrat avec Airbus pour l’acquisition des sept autres avions devrait être signé « prochainement », selon les responsables d’Air Algérie.