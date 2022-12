Al Joumhouri dénonce l’improvisation dans les négociations avec le FMI

Le parti Al Joumhouri, dans un communiqué publié jeudi 15 décembre et répercuté par les radios locales dont Radio Diwan FM, a estimé que le retrait par le FMI du dossier tunisien de l’ordre du jour de sa prochaine réunion est le résultat naturel de l’improvisation et de l’indécision dans le traitement du volet économique et la manière avec laquelle avaient été mené les négociations, une manière propre à susciter le doute et la suspicion, par la duplicité du discours officiel d’un gouvernement qui vante l’accord, d’une part et un président qui s’y oppose, de l’autre.

Il a souligné que le retard mis dans la divulgation des dispositions de la loi de finances (pour2023) est révélateur de la sortie de la crise financière et économique du contrôle.