Al-Siddiq Al-Kabir, élu président du Groupe des banques centrales d’Afrique du Nord

L’Association des banques centrales africaines (AACB) a élu le gouverneur de la Banque centrale de Libye, Al-Siddiq Al-Kabir, au poste de président du Groupe des banques centrales d’Afrique du Nord (Égypte, Maroc, Tunisie, Algérie, Mauritanie, Soudan) lors de la 45e réunion ordinaire des gouverneurs qui s’est tenue en Gambie le 3 août dernier. En plus de cette nomination, Al-Kabir avait été nommé vice-président de l’Association pour l’année 2024 et président du Conseil des gouverneurs des banques centrales africaines pour l’année 2025. A ce titre, la prochaine réunion de AACB pour 2024 se tiendra en Libye.

Par ailleurs, et toujours en Libye, La National Oil Corporation (NOC) a annoncé le 3 août la levée de la force majeure ainsi que la reprise de l’exploration et des obligations contractuelles de Eni et BP dans les blocs A-B (onshore) et C (offshore) du bassin de Ghadames, et de la Sonatrach dans les blocs 065 et 96/95. Le statut de force majeure qui avait été déclaré par Eni et BP en 2014 et qui empêchait l’exécution du contrat a été révoqué suite aux résultats positifs de l’évaluation des risques de sécurité dans les zones d’exploration réalisée par Eni. Sur cette zone d’exploration, Eni est l’opérateur principal (42,5%) aux côtés de BP (42,5%) avec la participation de l’Autorité libyenne d’investissement (15%). Cette décision fait suite à la demande de levée des cas de forces majeurs sollicitée par la NOC afin d’encourager les entreprises à reprendre leurs activités et rétablir leurs obligations contractuelles.