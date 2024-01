Alerte au vent: La Garde nationale appelle à la vigilance sur l’autoroute Sfax-Gabès

La direction générale de la Garde nationale alerte que des rafales de vent fort sont attendues ce dimanche et risquent de réduire la visibilité sur l’autoroute Sfax-Gabès du km 368 au niveau de l’échangeur de Ouedhref au km 390 au niveau de l’échangeur de Gabès.

Dans un communiqué, la direction appelle les usagers de la route à la plus grande prudence, les exhortant à baisser la vitesse, à respecter la distance de sécurité pour avoir le contrôle du véhicule et pouvoir réagir à tout événement imprévu et à utiliser les feux appropriés.

Pour tout renseignement, la direction de la Garde nationale met à la disposition des citoyens les numéros du centre de permanence des affaires routières 71 963 521-71 960 448 et celui, au niveau régional, des districts et postes de la Garde nationale, le numéro gratuit 193.

- Publicité-