Algérie : 2023, un bon millésime pour l’emploi

De nouvelles perspectives s’esquissent pour le marché de l’emploi en Algérie, mis à mal par la crise sanitaire. La donne a changé en 2023, qui promet, d’être excellente pour les chômeurs à la recherche d’une profession, assure DzairDaily.

Tiré par le rebond économique et l’essor du numérique, l’emploi a pris une courbe ascendante durant le premier trimestre de 2023. Très dynamique en Algérie, il affiche une progression de 60 %, comme le montre une enquête menée par le site leader dédié à l’emploi et l’acteur majeur de solution RH, Emploitic.

Les opportunités ciblent les chercheurs d’emploi dans le domaine digital. Il est à constater que cette progression positive concerne notamment les Médias automatisés, tels que l’informatique, les communications et Internet. Les annonces de recrutements concernent également les secteurs de l’énergie, des mines et des matières premières, suivies par le secteur de banque, assurance et finance.

Il est question là encore de ce dont nous informe la même source médiatique. Des chiffres positifs qui laissent prévoir une dynamisation du marché de l’emploi et l’émergence de nouveaux besoins durant le deuxième trimestre de l’année en cours.