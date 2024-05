Le secteur bancaire sous la loupe de Hachani et Nouri

Le rôle de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) dans le contrôle et le bon fonctionnement du secteur bancaire et dans la protection des usagers des services bancaires a été au centre d’un entretien entre le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani et le gouverneur de la BCT, Fathi Zouhair Nouri.

Les deux parties ont évoqué le rôle crucial des banques dans l’accélération du rythme de développement et l’appui à l’économie tunisienne.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la coordination entre le gouvernement et la BCT en vertu de la loi n°2016-35 (avril 2016).