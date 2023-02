Algérie-Agriculture saharienne : Plus de 3000 demandes d’investissement

Le directeur général de l’Office de Développement de l’Agriculture industrielle en terres Sahariennes (ODAS) a indiqué, ce mardi, qu’un certain nombre de mesures ont été prises pour récupérer les terres agricoles non exploitées par les bénéficiaires, afin de les réattribuer et les redistribuer à d’autres demandeurs dans le cadre des investissements.

S’exprimant sur les ondes de la radio chaîne 1, le DG de l’ODAS a révélé que le pourcentage des bénéficiaires qui n’ont pas exploité les terres agricoles s’élevait à 40%, ce qui équivaut à 40 000 hectares de terres inutilisées.

Il a également révélé que le nombre de dossiers de demandeurs de terres agricoles à travers la plateforme numérique développée au niveau du ministère de l’agriculture s’élève à 3071 dossiers, qui sont étudiés avec minutie en fixant les conditions pour bénéficier de ces terres agricoles pour l’investissement.

Le même responsable a souligné la stratégie visant à attirer les entreprises étrangères à investir dans ce domaine à long terme, notamment après les demandes formulées par divers pays européens et du Golfe.