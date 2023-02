Algérie : Aucun fournisseur d’énergie européen ne peut rivaliser avec Sonelgaz et Naftal !

La crise de l’énergie en Europe offre une opportunité sans précédent à l’économie algérienne : donner une envergure internationale aux deux fleurons de l’énergie : Sonelgaz et Naftal. En les introduisant sur le marché européen, Sonelgaz et Naftal ont la capacité d’aspirer littéralement le marché européen de l’énergie, en proposant des tarifs attractifs et une continuité d’approvisionnement aux consommateurs, assure la presse algéroise.

Avec des tarifs défiant toute concurrence, aucune structure ne pourrait rivaliser avec l’Algérie. C’est l’opportunité qui apporterait la plus grande entrée de devises de l’histoire du pays et la création de milliers d’emplois sur le territoire national.

Les marchés français et européen de l’énergie sont des marchés concurrentiels où chaque entreprise est libre de s’installer. Les distributeurs de carburants (pompes à essence) sont des franchises qui n’appartiennent pas aux enseignes qu’ils représentent, ce qui veut dire que les propriétaires des pompes à essence sont libres de signer un contrat avec un autre distributeur, Naftal si elle vient à s’implanter en Europe. L’Algérie peut transformer les pompes à essence franchisées (Esso, Total, Shell, Agip, etc.) en Naftal.