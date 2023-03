Algérie-Boissons: 20 millions $ d’exportations entre 2020 et 2022

Les exportations algériennes de boissons ont atteint 20 millions de dollars, avec des plans pour doubler ce chiffre en 2023, selon les chiffres du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, qui inaugurait la deuxième édition du Salon international de la boisson et des aliments liquides (BEVALG),

D’autant que la filière possède un fort potentiel à même de contribuer à la diminution de la dépendance aux hydrocarbures », a expliqué le ministre, cité par le Courrier d’Alger.

Dans cette optique, il a affirmé, à maintes reprises, que « son secteur œuvrait à la conformité du produit algérien avec les exigences des marchés étrangers de manière à le rendre exportable notamment vers l’Europe et l’Afrique. En effet, Compte tenu des exigences du marché international, selon des standards et des réglementations qui impliquent le respect de l’environnement et la santé des consommateurs, l’Algérie, qui désire partir à la conquête des marchés étrangers, doit, au préalable, entreprendre une mise au point et un bilan, afin de satisfaire ces exigences.

L’exportation exige ainsi de l’opérateur une large connaissance d’un certain nombre de points importants, a souligné le ministre , et il lui revient de bien cerner le marché mondial et régional ainsi que leurs orientations, la réglementation des pays de destination, la qualité, les exigences professionnelles et les bonnes pratiques, ainsi qu’une bonne connaissance des documents devant être fournis par les différents acteurs.