L’Algérie a enregistré un bond sans précédent de ses exportations hors hydrocarbures, qui devraient atteindre 13 milliards de dollars cette année, soit dix fois leur volume d’il y a trois décennies, et ce, à la faveur de sa politique visant à diversifier son économie et à l’affranchir de sa dépendance à la rente pétrolière, rapporte l’APS.

Le pays a réussi à augmenter le volume de ses exportations hors hydrocarbures, depuis 2021, les portant à 7 milliards de dollars (USD) l’année dernière, contre 1,3 et 1,8 milliards USD/an durant les précédentes décennies.

« Ce chiffre est un miracle si on le compare au passé, puisque nous avons réussi, pour la première fois, à augmenter le volume des exportations de 1,7 milliards de dollars en 2019 à 5 milliards de dollars en 2021, puis à 7 milliards de dollars en 2022, soit une progression annuelle de 30% », l’objectif étant d’arriver à 13 milliards de dollars cette année, pour booster le développement, avait indiqué le Président Tebboune, lors de sa récente visite en Russie.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, l’Algérie mise sur plusieurs secteurs prometteurs, comme les industries chimique et agroalimentaire, les matériaux de construction et l’agriculture.

A noter qu’au cours des onze premiers mois de 2022, les exportations hors hydrocarbures ont dépassé 10 % du total des exportations, ce qui représente un précédent historique pour l’Algérie, qui a réussi à exporter ses produits vers toutes les régions du monde.

Les engrais arrivent en tête des produits exportés (1,7 milliard USD), suivis du fer et de l’acier (plus de 500 millions USD), puis la filière du ciment avec près de 400 millions USD, et celle des produits détergents, qui a réalisé plus de 48 millions USD d’exportations contre un (1) million USD en 2021.

De plus, très demandées sur les marchés mondiaux, les dattes algériennes ont été exportées à hauteur de près de 80 millions USD en 2021.