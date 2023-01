Algérie-Corruption : Peine de 18 ans de prison requise contre le frère de l’ancien président Bouteflika

Le procureur de la République algérien près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a requis, mercredi 25 janvier, une peine de 18 ans de prison ferme assortie d’une amende de 3 millions DA (dinar algérien) à l’encontre de Saïd Bouteflika, frère et conseiller de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika, poursuivi avec plusieurs hommes d’affaires et anciens cadres pour corruption.

Le journal algérien Ennahar On line qui a rapporté l’information, jeudi 26 jancier, a ajouté que la même peine de prison a été requise contre les accusés Ali Haddad et Mahieddine Tahkout assortie d’une amende de 8 millions DA.

Une peine de 15 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions DA a été requise à l’encontre des frères Kouninef (Réda, Abdelkader Karim, Tarek-Noah et Souad) avec confirmation du mandat d’arrêt international lancé à l’encontre de Souad Kouninef. La même peine a été requise contre Maazouz Ahmed.

Quant à Bairi Mohamed, le procureur de la République a requis une peine de 12 ans de prison ferme assortie d’une amende 8 millions DA.

Une peine de 10 ans de prison ferme assortie d’une amende de 3 millions DA a été requise contre Tahkout Hamid, Tahkout Nacer, Tahkout Rachid et l’ancien directeur des travaux publics, Khelifaoui Ali.

Le procureur de la République a requis également une peine de huit (8) ans de prison ferme et une amende d’un million DA contre l’ancien directeur général de la Banque nationale d’Algérie (BNA), Aboud Achour et trois (3) ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions DA requis contre l’ancien député Tahar Missoum alias « spécifique ».

Les autres peines requises à l’encontre des autres accusés dont une majorité d’hommes d’affaires vont de 3 à 10 ans de prison ferme