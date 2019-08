Algérie : Découverte de trois bombes à Aïn Defla

Trois bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites mardi à Aïn Defla par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), selon l’agence APS.

“Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de fouille et de recherche menée à Aïn Defla (1ère Région militaire), un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 27 août 2019, trois bombes de confection artisanale”, précise la même source.

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale “ont appréhendé, à Djelfa (1ère RM), un individu en possession deux armes à feu”, tandis que “48 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Naâma et Béchar”, ajoute APS.