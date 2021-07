Algérie: Dégradation de la situation sanitaire

Alors que la situation épidémiologique se dégrade dans plusieurs gouvernorats de l’Algérie, les appels au confinement et au respect des mesures barrières se multiplient.

Au vu du nombre d’hospitalisations, les professionnels de la santé ne savent plus à quel saint se vouer face à l’inaction des pouvoirs publics pour freiner l’accroissement rapide des contaminations et éviter l’hécatombe dans les prochains jours. «Les hôpitaux sont submergés et nous redoutons les retombées de cette troisième vague avant même le pic», ne cessent d’alerter des spécialistes à travers les réseaux sociaux. Le nombre de patients avec des formes graves augmente de plus en plus et la majorité nécessite de l’oxygène en grande quantité. «Au rythme où vont les choses, la situation sera incontrôlable dans les prochains jours», avertissent-ils