Algérie : Des perspectives prometteuses pour les projets énergétiques dans le grand Sud

Les projets énergétiques inaugurés à Tamanrasset, par le ministre algérien de l’Energie et des mines, permettront d’ouvrir des perspectives prometteuses à l’activité économique et au développement local dans le grand Sud.

Le ministre a indiqué que son département déploie, à travers le groupe Sonelgaz, «des efforts importants visant à soutenir les investisseurs à travers le raccordement de leurs exploitations agricoles au réseau électrique, créer de la richesse et assurer la sécurité alimentaire, notamment en matière de cultures stratégiques».

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Gouvernement pour le développement du secteur agricole, précise le ministre. Outre la création des postes d’emploi dans ce secteur, la contribution au développement local des wilayas du Sud, et la satisfaction des besoins de différents domaines de développement.

Pour le secteur des mines, il a souligné la volonté de l’Etat de «relancer le secteur minier par la mobilisation de tous les moyens et ressources nécessaires à sa redynamisation», et ce , afin de «jouer un plus grand rôle dans le développement économique et social de la région, en particulier, et du pays, en général, et contribuer à la création de richesses, de valeur ajoutée et d’emplois, surtout dans les zones reculées et les zones d’ombre».