Algérie-Égypte: Tebboune et Al-Sissi conviennent d’une réunion

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a convenu avec son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, de tenir une réunion entre les deux chefs d’État.

Cette nouvelle a été annoncée suite à un appel téléphonique entre les deux présidents, au cours duquel ils ont échangé des points de vue sur des questions d’intérêt commun. Ils ont également discuté de questions régionales et internationales avant de convenir de la tenue de la réunion.

Les relations diplomatiques entre l’Algérie et l’Égypte sont historiquement cordiales et se sont renforcées au fil du temps. Les deux pays ont travaillé ensemble sur des questions politiques, économiques et régionales, et continuent de chercher à renforcer leur coopération dans différents domaines.

Dans ce même contexte, l’Algérie et l’Égypte ont souligné la nécessité de renforcer leur coopération dans les domaines numériques et des communications électroniques.