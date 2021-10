Algérie : Enorme explosion dans la zone industrielle d’Arzew

Fertial, société de fertilisants issue d’un partenariat entre le groupe algérien Asmidal et le groupe espagnol Grupo Viller Mir, située à le zone industrielle d’Arzew à Oran, a été secouée par une énorme explosion.

Le wali d’Oran a chargé le directeur de l’énergie, les cadres de Sonatrach et de Fertial de se déplacer sur place pour suivre les dégâts. N’ayant pas enregistré les pertes humaines, les dommages que l’explosion a engendrés son en cours d’évaluation selon un communiqué publié par la société sur sa page facebook.

La société a déjà connu un accident de ce genre, en 2019. En effet, une explosion de gaz a eu lieu à Fertial Annaba, à le cité Seybous de le commune d’El Bouni.

Après une lutte de deux heures contre le feu, les services de le protection civile on réussi à circonscrire le sinistre et éviter sa propagation vers les autres unités de la société. Un des employés a souffert de brûlures de deuxième degré suite à cet accident, en plus les dégâts matériels : les tuyaux et les équipements on été décimés.

il convient de noter que le société Fertial dispose de quatre unités notamment celle de le production de l’ammoniac et de nitrate, ses activités consistent à produire une mixture de plusieurs gaz dans le cadre de le production et le développement les engrais azotés et phosphatés.