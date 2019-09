Algérie : Entrée en exploitation de l’unité de traitement de gaz de Touat

“Sonatrach et son partenaire britannique, Neptune Energy annoncent l’entrée en exploitation de son unité de traitement de gaz de Touat le 7 Septembre. Ainsi, le Groupement Touat Gaz (GTG), en charge de la conduite des opérations, vient d’enregistrer les premières expéditions de gaz à partir du gisement Touat”, annonce Sonatrach dans un communiqué publié par l’agence d’information algérienne APS.

Ce projet concerne les blocs 352a et 353 dans le périmètre de Touat, situé sur le territoire de la wilaya d’Adrar.

Il consiste en la réalisation du forage de 18 puits producteurs de gaz et à la construction d’une usine de traitement de gaz d’une capacité de traitement de 14,3 millions Sm3/j.

Il s’agit aussi de la réalisation d’un réseau de collecte et d’expédition ainsi que de routes et d’une piste d’atterrissage et d’une base de vie, lit-on dans le communiqué.

Cette unité produira quotidiennement 12,8 millions Sm3/j de gaz de vente et 1800 baril/j de condensat stabilisé.