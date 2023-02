Algérie-Exportations : Atteindre les dix milliards de dollars cette année

Les exportations hors hydrocarbures, qui constituent un défi majeur pour l’Algérie, connaissent une hausse record comparativement aux autres années. Ainsi, les résultats obtenus l’année passée poussent à l’optimisme tant le montant atteint n’a jamais été concrétisé auparavant. Avec des exportations hors hydrocarbures de plus de 6 milliards de dollars au cours des onze premiers mois de l’année écoulée, le chiffre est en hausse par rapport à 2021, une période durant laquelle ces exportations se sont chiffrées à 4,8 milliards de dollars.

Ce résultat a été atteint à la faveur d’une batterie de mesures incitatives qui comprend notamment la création de couloirs verts dédiés à l’exportation, des avantages fiscaux, des facilitations administratives, en plus du renforcement du rôle de la diplomatie algérienne dans la promotion des produits algériens à l’étranger. Il revient aux opérateurs économiques de relever encore le défi cette année et de porter le chiffre à 10 milliards de dollars durant l’année en cours, d’autant que l’Etat les accompagne en leur accordant des facilités.

Après des valeurs des exportations allant crescendo ces dernières années, l’objectif pour cette année 2023 est celui d’atteindre les 10 milliards de dollars, et les 30 milliards de dollars à l’horizon 2030, a indiqué Souhila Abellache, chargée des études et de synthèse au niveau du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.

